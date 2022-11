Mondiali:Luis Enrique ricorda figlia Xana "tanti baci amore mio"

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - E' il giorno di Spagna-Germania, ma per il ct Luis Enrique il pensiero in questo 27 novembre va a sua figlia Xana, scomparsa nel 2019 a causa di un male incurabile quando aveva solo nove anni. "Oggi è un giorno speciale perché Xanita avrebbe compiuto 13 anni - l'emozionante video messaggio sui social dell'allenatore delle Furie Rosse, mentre si allena in bicicletta a Doha -. Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo". Il 29 agosto 2019 il tecnico asturiano, che proprio per stare vicino a sua figlia si era preso una pausa dal calcio, aveva annunciato la morte della piccola. (ANSA).