Mondiali: Tite,per lo spettacolo proibire girandole di falli

(ANSA) - DOHA, 27 NOV - E' la vigilia di Brasile-Svizzera, ma al tecnico della Seleçao, Tite, sono state fatte domande quasi solo su Neymar, le botte che prende e chi, domani, prenderà il suo posto. Fatto il 'catenaccio' sulla formazione, il tecnico ha poi voluto, prendendo spunto dalla situazione del suo n.10 infortunatosi contro la Serbia, fare una sorta di appello. "Lo dico a tutte le persone coinvolte nel mondo del calcio - le parole di Tite -. Se nel nostro sport vogliamo premiare lo spettacolo, allora bisogna fare attenzione in primis alle girandole di falli, principalmente contro i grandi giocatori, gli assi. C'è stata una girandola di falli, ne ha prese tante (si riferisce a Neymar ndr), e questo è un fatto, ma bisogna che certe cose vengano proibite". Poi ancora: "l'entrata di cui si è parlato (quella di Milenkovic su O Ney, ndr.) non è stata cattiva, il loro giocatore non voleva fare male. Ma in una precedente però forse sì". "Non ho capito quanto Neymar si fosse fatto male e quando l'ho compreso - ha concluso Tite -, l'ho sostituito. Ma avrei dovuto cambiarlo prima". (ANSA).