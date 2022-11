Mondiali: Spagna-Germania 1-1

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Spagna-Germania 1-1 (0-0) in una partita della seconda giornata del gruppo E ai Mondiali in Qatar allo Stadio Al Bayt di Al Khawr: SPAGNA (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba (38' st Balde), Gavi (21' st Nico Williams), Busquets, Pedri, Ferran Torres (9' st Morata), Asensio (21' st Koke), Dani Olmo.

(25 Ansu Fati, 19 Soler, 2 Azpilicueta, 13 Raya, 3 García, 15 Guillamón, 6 Llorente, 22 Sarabia, 4 Torres, 1 Sánchez, 17 Pino). All.: Luis Enrique.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer (25' st Klostermann), Sule, Rüdiger, Raum (42' st Schlotterbeck), Kimmich, Gündogan (25' st Sané), Gnabry (40' st Hofmann), Goretzka, Musiala, Muller (25' st Füllkrug). (25 Bella-Kotchap, 20 Günter, 17 Brandt, 7 Havertz, 24 Adeyemi, 12 Trapp, 22 ter Stegen, 11 Götze, 4 Ginter, 26 Moukoko). All.: Flick Arbitro: Makkelie (Ola) Reti: nel st, 17' Morata, 38' Fullkrug Recupero: 2' e 6' Angoli: 6-4 per la Spagna Ammoniti: Kehrer, Busquets, Goretzka e Kimmich per gioco scorretto Note: gol di Rudiger annullato dal Var al 40'. (ANSA).