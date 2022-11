Mondiali: Mbappé uomo del giorno, figlia Trump foto con lui

(ANSA) - DOHA, 27 NOV - E' lui l'uomo del giorno, Kylian Mbappé, che a 23 anni sembra non avere più ostacoli davanti a sé. Con una doppietta alla Danimarca ha trascinato i Bleus agli ottavi dopo aver già lasciato il segno nel primo incontro stravinto contro l'Australia. Dopo la partita, tra i tanti fan che hanno cercato di posare con lui per un selfie, una non ha avuto difficoltà ad ottenerlo, Ivanka Trump, insieme con la sua famiglia.

Mbappé è stato protagonista anche ieri, come nel primo match, di un secondo tempo eccezionale, ed ha cambiato la partita, segnando due gol e raggiungendo a 31 reti in nazionale Zinédine Zidane (ma in 61 presenze contro le 108 di Zizou). Tirato per la maglia da tutti nel dopopartita, ha incontrato Ivanka, figlia di Trump, che era in compagnia del marito Jared Kushner, genero di Trump e suo ex consigliere alla Casa Bianca. Arabella, Joseph e Theodore, i tre figli della coppia, non credevano ai loro occhi quando Mbappé ha regalato loro la sua maglietta del PSG, con dedica.

"E' un onore congratularsi con Kylian Mbappé - ha twittato Ivanka Trump - dopo l'incredibile vittoria della Francia.

Kylian, oltre che di un grande talento, è dotato anche di grande gentilezza". La Trump, con la famiglia a Doha, ha già assistito - prima di Francia-Danimarca - a Brasile-Serbia e Portogallo Ghana. (ANSA).