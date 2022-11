Juventus Next Gen, in 31mila per vederla allo Stadium

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - La seconda squadra della Juventus, la Next Gen che milita nel girone A della Serie C, gioca per la prima volta all'Allianz Stadium, oggi nella 15/a giornata contro il Mantova. Un esordio che è stato proceduto dalla tavola rotonda sulle seconde squadre alla quale hanno partecipato i presidenti di Juventus, Figc, Lega serie A, Lega Pro, Aic.

"La positività dell'esperienza Juventus Next Gen è davanti agli occhi di tutti. È la prima gara di una seconda squadra in uno stadio di serie A ed è tutto pieno - il commento di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro -. Il futuro del calcio per entrare più a contatto con i giovani è fatto di avvenimenti che li attraggano e del lancio dei giovani calciatori con le seconde squadre e attraverso i vivai. -Gli oltre 30.000 spettatori di oggi sono convenuti per assistere non solo ad una partita di calcio, ma ad un evento".

Ghirelli ricorda poi che "a Sassari, per il derby sardo, abbiamo valorizzato la peculiarità della Sardegna, affiancando iniziative con Coldiretti/Campagna Amica e con i ragazzi e le ragazze degli oratori, mentre a Francavilla, per la giornata contro il bullismo promossa dal Moige e per la sicurezza stradale, sono convenute allo stadio per un torneo 22 squadre di ragazzi da 10 a 12 anni. A Messina una partita in cui per la prima volta si è giocato alle ore 12, a Monopoli siamo stati per la giornata della gentilezza con l'Aeronautica Militare".

