Benitez, Napoli bello e vincente può vincere titolo

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - 'Spalletti sta facendo bene. Il Napoli sta giocando bene un gioco bello, ma anche vincente. Ho detto a Spalletti che possono vincere lo scudetto". Così Rafa Benitez, ex allenatore dei partenopei, a margine della tavola rotonda organizzata a Torino dalla Juventus sulle seconde squadre.

Secondo Benitez, che ha ammesso che gli piacerebbe tornare in Italia e "lavorare in una squadra che compete per qualcosa", la Juventus "farà bene, perché ha un ottimo allenatore". Per il mister spagnolo, che ha allenato Inter e Napoli, Liverpool, Chelsea, Real Madrid e per ultimo l'Everton, il Brasile è la squadra favorita per la vittoria dei mondiali in Qatar. (ANSA).