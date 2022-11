Mondiali: Luis Enrique, Germania è la squadra più simile a noi

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Germania "è la squadra più simile alla Spagna perché, come noi, cerca di giocare sempre in attacco: sarà una grande sfida". Così il tecnico delle Furie Rosse, Luis Enrique, presenta il big match della prima fase dei Mondiali.

Domani, alle ore 20 italiane, gli iberici affronteranno i tedeschi, partendo da un vantaggio in classifica di tre punti.

Nella prima giornata del girone E, infatti, la Spagna ha battuto per 7-0 il Costarica, mentre la Germania ha perso a sorpresa 2-1 col Giappone. "Non mi aspettavo un debutto del genere - ha aggiunto l'ex tecnico di Roma e Barcellona -. In questo inizio di Mondiali ho visto molto equilibrio, con tanti risultati a sopresa. La Germania? Hanno giocatori di livello mondiale, ma noi - ha concluso Luis Enrique - siamo convinti di poter vincere anche questa partita". (ANSA).