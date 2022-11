San Siro, Sala: "E' un percorso a ostacoli, tema che divide"

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Non ho letto il ricorso, ma è chiaro che questo è un percorso a ostacoli. Noi dobbiamo fare ciò che è giusto, da un lato tutelare i diritti di chi vive in quei quartieri, dall'altro delle squadre che legittimamente chiedono un nuovo stadio. Dopo di che non è che possiamo pensare di potere incidere su tutto, e soprattutto sulle coscienze collettive". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento a Milano, commentando la notizia, anticipata oggi dall'edizione milanese del Corriere della Sera, del nuovo ricorso al Tar dell'Associazione Gruppo Verde Milano San Siro per annullare la delibera della giunta in merito alla costruzione del nuovo impianto. "E' un tema che divide - ha sottolineato Sala - a volte a me rincresce che di fronte ai tanti tanti problemi che ci sono nella nostra società e contemporaneità, si parli un po' troppo di stadio. Pare che questo sia il nostro destino nella nostra stagione politica".

