Mondiali: Inghilterra-Usa; Biden, pareggio va bene

(ANSA) - WASHINGTON, 25 NOV - "Era meglio finisse 1-0 ma il pareggio va bene, l'Inghilterra è forte". Lo ha detto Joe Biden commentando il risultato della partita che si è appena disputata ai Mondiali in Qatar. Il presidente americano è stato interpellato sul match dai giornalisti al seguito mentre si trovava a passeggio per le vie di Nantucket, in Massachusetts, dove si trova in vacanza per qualche giorno con la First Lady Jill e alcuni componenti della famiglia, tra cui il figlio Hunter. (ANSA).