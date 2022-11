Mondiali: Argentina; Scaloni, col Messico voltiamo pagina

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Non cambieremo il nostro modo di giocare a causa di quello che è successo martedì contro l'Arabia Saudita. Dobbiamo voltare pagina e pensare che con il Messico vinceremo, oggi abbiamo l'ultimo allenamento e definiremo la squadra, ma il modo di giocare è il stesso". Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni è chiaro, domani contro il Messico l'Albiceleste è chiamata ad un pronto riscatto dopo la clamorosa sconfitta con l'Arabia Saudita di martedì scorso.

"Questo gruppo è capace di rialzarsi - aggiunge - potremmo cambiare qualcosa ma non il nostro modo di giocare. Il Messico è un'ottima squadra, con un'idea di gioco molto chiara, offensiva e con un grande allenatore. Non credo che Tata cambierà approccio".

"Il giorno dopo il ko con l'Arabia è stato scioccante - le parole di Scaloni - ma subito ci siamo messi al lavoro per la prossima partita.Ci sono partite che possono essere vinte o perse, sfortunatamente è successo in una Coppa del Mondo. Sono fortunato che sia successo nella prima partita. Puoi perdere una partita, il problema è come ti rialzi".

Scaloni sa bene che alle spalle dell'Argentina c'è un intera nazione che si aspetta molto dalla sua squadra: "Giochiamo una partita di calcio, sappiamo che abbiamo un intero Paese alle spalle ma siamo tranquilli perché chi scenderà in campo lascerà fino all'ultima goccia di sudore. Dobbiamo dimostrare di essere in buona forma". Il ct ha poi chiarito che Messi non ha problemi: "Sta bene, a livello e morale. Non c'è nessun problema".

Scaloni ha poi voluto ricordare Maradona a due anni dalla sua scomparsa: "È un giorno molto triste per tutti. Speriamo che domani ci porti gioia, se ci guarda dal cielo. Sembra incredibile che non ci sia più. Ma speriamo che domani sia un giorno gioioso per tutti noi". (ANSA).