Calcio: Roma: pari senza reti in Giappone con Nagoya Grampus

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - In Giappone nella prima amichevole della tournée della Roma vince la noia. Al Toyota Stadium contro il Nagoya Grampus finisce 0-0 e l'unico pericolo corso dai padroni di casa è sulla traversa colpita da Ibanez al 57'. Un risultato che per il gioco espresso conferma le difficoltà giallorosse di inizio stagione nel trovare il gol, nonostante delle attenuanti ci siano visti i tanti cambi in formazione effettuati da Mourinho. Svilar in porta, Missori ed El Shaarawy sulle fasce, mentre Tahirovic viene schierato a centrocampo con Matic e Bove. Davanti insieme ad Abraham c'è Cherubini. E proprio l'inglese è protagonista di una prestazione ancora lontana da quelle dei tempi migliori. Zero minuti, invece, per Pellegrini, Zaniolo e Spinazzola. (ANSA).