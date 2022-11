Roma;Mourinho, ci manca forza per comprare in Premier

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier, ma Tammy voleva mettersi in mostra e la Roma era l'ideale. Matic invece ha 34 anni, ci conosciamo e serviva per portare esperienza". Lo ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa dal Giappone alla vigilia della prima amichevole della tournée. E quando gli viene chiesto se la Roma potesse prendere un calciatore giapponese risponde con una battuta: "Sì, se costa poco!". Poi continua parlando del momento della Roma: "Abbiamo giocatori infortunati che sono fuori, è importante recuperarli. Non è un dramma ma stiamo avendo effetti sul lungo periodo, ora dobbiamo recuperarli. Il secondo obiettivo è dare riposo a chi ha giocato tre partite a settimana. Dopo il Giappone avranno dieci giorni di ferie, li ritengo fondamentali". Infine una battuta sulla nazionale nipponica che ieri ha battuto la Germania in Qatar: "Gli faccio i complimenti, ma non è una sorpresa così grande, è una buona squadra che sta crescendo". (ANSA).