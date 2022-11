Queiroz a reporter, perché non chiedi a Usa di Afghanistan?

(ANSA) - DOHA, 24 NOV - A margine della conferenza stampa di oggi dell'Iran, che domani gioca contro il Galles, il ct dell'Iran Carlos Queiroz, tecnico giramondo portoghese, ha voluto manifestare la propria irritazione per una domanda che di tipo 'politico' che una reporter britannica aveva rivolto al suo calciatore Mehdi Taremi. Così al termine della conferenza, Queiroz si è diretto verso la giornalista e le ha detto "Perché certe domande non le fai anche ad altri paesi? perché non chiedi agli inglesi cosa ne pensano dell'Irlanda del Nord? E perché non vai dagli Usa e chiedi della ritirata delle loro truppe dall'Afghanistan e delle donne di là che stanno da sole?" "Ma Taremi è iraniano", ha risposto la giornalista.

Non è la prima volta che Queiroz si irrita per delle domande sulla situazione in Iran. Di recente aveva abbandonato una conferenza stampa dopo una domanda sulla condizione delle donne in quel paese, chiedendo a chi gliela aveva posto la questione "quanto hai preso per chiedermi una cosa del genere". (ANSA).