Mondiali: Hazard, Germania con mano su bocca? Pensino a giocare

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "La Germania? Ho visto il loro gesto di protesta, sì ma poi hanno perso la gara. Avrebbero fatto meglio a non farlo, così magari avrebbero vinto. Siamo qui per giocare a calcio, e non per lanciare un messaggio politico".

Nel coro di elogi per la nazionale tedesca, che nella foto prepartita prima di affrontare il Giappone si è messa una mano sulla bocca per far capire di essere stata 'imbavagliata' in Qatar, c'è chi dissente. E' il fantasista del Belgio Eden Hazard, che parla ai microfoni di RMC Sport.

E la fascia 'One Love?? Hazard, capitano del Belgio, se la sarebbe messa al braccio? "I calciatori rendono di più quando si concentrano solo sul calcio - risponde -, e noi vogliamo concentrarci solo su questo. Comunque non avrei voluto prendere un'ammonizione per questo". (ANSA).