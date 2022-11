'Green Lions'; su Dazn la storia del Camerun di Italia '90

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Nel giorno dell'esordio del Camerun nei Mondiali in Qatar è disponibile su Dazn "Green Lions", documentario che racconta la storia di una squadra di outsider, guidata dal suo veterano e uomo simbolo Roger Milla, che ha conquistato il mondo intero. Il film è incentrato sul percorso del Camerun ai Mondiali di calcio di Italia '90, quando i Leoni Indomabili divennero la prima nazionale africana a qualificarsi ai quarti di finale e, nella partita di apertura a San Siro, sconfisse i campioni in carica dell'Argentina. Una sorpresa, come quelle che si sono viste in questi primi giorni in Qatar, con il ko-choc proprio dell'Argentina con l'Arabia Saudita e quello della Germania col Giappone.

Prodotto da 'Archer's Mark e Dark Pictures', in "Green Lions" sono i protagonisti stessi di questa storia a raccontare il cammino del Camerun, con interviste esclusive ai giocatori di quella nazionale di Italia '90, tra cui il capocannoniere Roger Milla e il capitano Stephen Tataw, oltre ad alcuni campioni che hanno tratto ispirazione dai successi dei Leoni: Gianluigi Buffon, il cui idolo era Thomas N'Kono, John Barnes e Claudio Caniggia.

Secondo il produttore Yaw A. Basoah "i Leoni Indomabili sono stati protagonisti di quel torneo emozionante. È stato un privilegio poter conoscere questi eroi, rivivere le loro imprese e approfondire il loro impatto sul mondo del calcio".

Green Lions è una delle tre produzioni di DAZN dedicate ai Mondiali, insieme a 'Maradona: The Fall' e 'Il Fenomeno', un docu-film che ripercorre l'ascesa fulminante, la caduta e, infine, la rinascita di Ronaldo, culminata con la vittoria del Brasile ai Mondiali del 2002. (ANSA).