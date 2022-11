Mondiali:Inghilterra; problema caviglia per Kane, farà esami

(ANSA-AFP) - ROMA, 23 NOV - L'attaccante e capitano dell'Inghilterra Harry Kane sarà sottoposto a esami dopo essere stato toccato duro alla caviglia destra al termine della partita contro l'Iran per la prima partita della Nazionale di calcio inglese ai Mondiali del 2022.

Kane ha lamentato un problema della caviglia dopo un contrasto contro un avversario intorno al 50' ma è stato sostituito solo a quindici minuti dalla fine della partita da Callum Wilson. È uscito zoppicando ma l'allenatore Gareth Southgate ha rassicurato tutti dopo la partita. "Penso che Harry stia bene.

Sembrava una mossa sbagliata, ma ha continuato a giocare. Lo abbiamo sostituito perché sentivamo di potercelo permettere a quel punto del match", ha detto. L'Inghilterra era in vantaggio per 5-1 quando il capitano è uscito e alla fine ha vinto 6-2. In caso di vittoria contro gli Stati Uniti, frenati dal Galles (1-1) nella prima giornata del Gruppo B, l'Inghilterra sarebbe matematicamente qualificata agli ottavi di finale. (ANSA-AFP).