Mondiali: Spagna-Costarica 7-0

(ANSA) - DOHA, 23 NOV - La Spagna batte 7-0 i Costarica all'esordio nel girone E, lanciando un segnale a tutte le sue rivali. La nazionale di Luis Enrique va oltre il dominio mostrato da Inghilterra e Francia, strapazza un'avversaria senza qualità con una lezione memorabile di calcio e approfitta del crollo alla distanza della Germania per raggiungere il Giappone in vetta al gruppo. In gol già all'11' con Dani Olmo, le Furie Rosse chiudono la gara già nel primo tempo con Asensio e Ferran Torres, su rigore. Nella ripresa, va ancora a segno Ferran Torres, seguito da Gavi, Soler e Morata. (ANSA).