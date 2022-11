Mondiali: prima della Svizzera, Eto'o si allena col suo Camerun

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Alla vigilia della gara contro la Svizzera, valida per la prima giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022 (domani alle ore 11 italiane), Samuel Eto'o è tornato ad allenarsi, seppur per qualche minuto, con il suo Camerun. Oggi l'ex attaccante di Barcellona e Inter, attuale presidente della Federcalcio camerunense, è infatti sceso in campo con i giocatori della squadra africana, con cui ha svolto una parte dell'allenamento. Poi si è intrattenuto con alcuni componenti dello staff tecnico.

Eletto quattro volte calciatore africano dell'anno, Eto'o, 41 anni - che ha chiuso la sua carriera in Qatar nel 2019 - ha collezionato otto presenze in quattro Mondiali e ha segnato tre gol.

Sempre domani, nell'altra gara del girone C, si affronteranno Brasile e Serbia (calcio d'inizio alle ore 20 italiane). (ANSA).