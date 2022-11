Roma: partenza per tournée in Giappone, assente Karsdorp

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - La Roma è partita per la tournée in Giappone dove rimarrà fino al 29 novembre. Ancora assente l'olandese Karsdorp, che già non si era presentato alla ripresa degli allenamenti nonostante fosse stato regolarmente convocato. Assenti anche Cristante e Wijnaldum che dovranno recuperare dai rispettivi infortuni. Partono con la squadra invece Pellegrini, Spinazzola e Zaniolo, quest'ultimo appena rientrato dalla nazionale. (ANSA).