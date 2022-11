Mondiali: Germania, si ferma Sané e salta match col Giappone

(ANSA) - MADĪNAT ASH SHAMĀL, 22 NOV - L'attaccante Leroy Sané non ha preso parte all'ultimo allenamento della Nationalmannschaft questa mattina e domani salterà la prima partita della Germania nel Mondiale di calcio 2022, contro il Giappone. Sané soffre di problemi al ginocchio, ha fatto sapere la Federazione tedesca senza fornire ulteriori dettagli, e non potrà essere schierato da Hansi Flick per l'esordio della Germania, campione del mondo nel 2014.

Gli altri 25 giocatori selezionati da Flick hanno preso parte all'allenamento. Dopo pranzo, la Germania viaggerà dal suo campo base a Doha, dove rimarrà prima della partita contro il Giappone di domani pomeriggio. (ANSA).