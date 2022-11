Mondiali: Francia-Australia 4-1

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Vittoria per i campioni in carica della Francia nel match d'esordio a Qatar 2022. Contro l'Australia i Blues s'impongono per 4-1 dopo un inizio di partita non proprio brillante. La squadra di Deschamps perde in un sol colpo Lucas Hernandez per infortunio e subisce al 9' il gol da Goodwin. La Francia fatica a reagire ma poi nel giro di cinque minuti trova il pareggio con Rabiot e poi il sorpasso a firma di Giroud. Nella ripresa la Francia dilaga: a segno Mbappè e ancora Giroud per il poker. Per l'attaccante del Milan una doppietta che lo porta a 51 gol con la maglia della nazionale francese. (ANSA).