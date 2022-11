Mondiali: Flick "pronti a esordio, peccato per fascia One Love"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Abbiamo buone sensazioni e siamo felici che finalmente si cominci. Abbiamo fatto buoni allenamenti, ottimo presupposto in vista dell' esordio". Così il ct della Germania, Hansi Flick, ha aperto la conferenza stampa alla viglia della partita col Giappone, subito virata sul divieto da parte della Fifa alle fasce da capitano con la scritta 'One Love': "La squadra voleva dare l'esempio, con altre nazionali ma la Fifa ci ha fermati e i giocatori sono scioccati - ha affermato il tecnico -. Non avevamo timore di eventuali cartellini gialli, ci avevamo pensato: Kimmich sarebbe stato il capitano in una gara, poi Mueller nella successiva e così via.

Ma in realtà le sanzioni non erano chiare, e abbiamo preferito rinunciare. Penso che sia un peccato che non si possano difendere i diritti umani".

Flick ha poi spiegato la situazione di Leroy Sane, che domani non sarà disponibile per un infortunio al ginocchio in allenamento, sostenendo che l'attaccante potrebbe tornare domenica per la sfida con la Spagna e che nel frattempo potrà contare su Mueller che dopo i problemi fisici dei mesi scorsi sembra aver ritrovato la forma. In conferenza stampa c'era anche il capitano, Joshua Kimmich, che ha parlato dei rivali di domani: "Dobbiamo stare attenti - ha detto - Molti dei giocatori giapponesi giocano in Bundesliga e quasi tutti sono molto agili, molto veloci e sono giocatori forti. con una una grande tecnica". (ANSA).