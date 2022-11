Mondiali: Argentina-Arabia Saudita 2-1

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Arabia Saudita batte Argentina 2-1 (0-1) nella prima partita del Girone C dei Mondiali di calcio in Qatar. I gol: nel primo tempo Messi per l'Argentina su rigore al 10'; nel secondo tempo Al-Shehri al 3' e Salem Al-Dawsari per l'Arabia Saudita all'8'. (ANSA).