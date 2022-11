Calcio: Casini, 7 club via da assemblea? Esercitato diritto

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - "All'inizio dell'assemblea sette squadre hanno scelto di esercitare un loro diritto, cioè non partecipare all'assemblea, creando all'inizio dell'incertezza anche perché abbiamo dovuto verificare che ci fosse il numero legale. I motivi che hanno portato le squadre a non partecipare era il non aver raggiunto un'intesa su alcune questioni all'ordine del giorno, in particolare l'elezione del consigliere". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha commentato, in conferenza stampa, la scelta di sette club di lasciare la sede della Lega prima dell'inizio dell'assemblea. "Io ho posto alle 12 squadre presenti la questione se votare o meno, e all'unanimità, per rispetto delle opinioni di tutti, hanno scelto di rinviare la votazione, quindi l'elezione del consigliere avverrà in una prossima assemblea", ha aggiunto. (ANSA).