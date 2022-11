Mondiali, Buffon: "Non scambierei Europeo con presenza in Qatar"

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Alla mia età avrei preferito vincere un Europeo; se fossi stato più giovane, invece, non avrei barattato la partecipazione al Mondiale con la vittoria in un Europeo". Lo ha detto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, Gigi Buffon.

"I gol in aumento? Forse perché vengono fischiati meno rigori, quest'anno vengono fatte valutazioni diverse, che sono anche giuste, perché fanno parte del regolamento e sono di buon senso. Noi non possiamo stravolgere il nostro Dna, che è molto tattico: i nostri allenatori sono cresciuti con la tendenza a non far segnare, questo fa parte della nostra cultura".

"Il mio tifo per il Camerun? E' sempre stata la mia seconda squadra, la mia squadra del cuore di Serie B, fin dai Mondiali del 1982. Nel 1990 il mio tifo fu totale, con giocatori come N'Kono, Milla, Oman-Biyik che, per me, furono degli eroi. La rosa del Camerun del 1990 potrei ripeterla a memoria", aggiunge il portiere del Parma.

"La presenza dell'Iran ai Mondiali è giusta, lo sport è meritocrazia e loro si sono guadagnati questa partecipazione, questa occasione - sottolinea -. Se poi questo diventa un modo per lanciare dei segnali di umanità collettiva, ben venga. Lunga vita ai giocatori dell'Iran". (ANSA).