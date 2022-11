Mondiali: Bale, noi giocato male, ma è un ottimo punto

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Non è stato un buon primo tempo ad essere onesti, loro hanno giocato bene e noi abbiamo giocato male". E' quanto ha ammesso la stella del Galles Gareth Bale al termine del match pareggiato solo nel finale con gli Usa grazie al rigore conquistato e realizzato dallo stesso giocatore della Mls. "Ottimo il discorso del Ct a metà tempo e i compagni sono usciti dallo spogliatoio per combattere e combattere come facciamo sempre. È un ottimo punto, abbiamo mostrato di nuovo carattere come a Euro 2020 e ci risiamo".

Venerdì il Galles affronterà l'Iran, battuto 6-2 dall'Inghilterra. Bale è fiducioso per una vittoria, ma ha ammesso di aver sentito gli effetti della mancanza di tempo di gioco a livello di club verso la fine della partita. "Nel secondo tempo, la nostra prestazione è stata fantastica. Ora si tratta solo di recuperare e ripartire", ha aggiunto. (ANSA).