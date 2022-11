Ecco Solbakken a Roma, contratto fino al 2027

Il norvegese Ola Solbakken è sbarcato a Roma alle 13.50 con un volo proveniente da Oslo e dopo aver fatto scalo a Bruxelles. L'esterno d'attacco arriva dal Bodo/Glimt a parametro zero ed è il primo colpo del mercato invernale dei giallorossi dopo che il calciatore era stato bloccato già ad agosto. Firmerà un contratto fino al 2027 a poco più di un milione a stagione. Prima però le visite mediche anche se molto probabilmente non potrà essere a disposizione per la tournée in Giappone perché non ha ancora ricevuto il nulla osta dal Bodo/Glimt.