Tra la Roma e Rick Karsdorp è sempre più rottura. Per questo pomeriggio era in programma la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo la settimana di vacanze concessa da Mourinho, ma l'olandese non ha risposto alla convocazione del club. Il calciatore non si è presentato al centro sportivo nonostante fosse regolarmente convocato così come lo era per la tournée in Giappone che partirà tra due giorni.