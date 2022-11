Mondiali: Iran; Queiroz, partita più importante della vita

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "È la partita più importante della nostra vita, prima di tutto perché è la prossima, e la prossima è sempre la più importante, sia per l'allenatore che per i giocatori". Carlos Queiroz, ct dell'Iran, ha dato la carica ai suoi in vista dell'incontro di domani con l'Inghilterra. "E' un'opportunità unica, anche per me, e ho più di 200 partite internazionali alle spalle - ha aggiunto il tecnico portoghese - Ma è la prima volta che ho l'occasione di giocare contro la nazionale inglese. E per la maggior parte dei nostri, giocare contro l'Inghilterra è come una magia, un'opportunità unica, perché in termini di calendario internazionale, affrontare Inghilterra o Germania è quasi impossibile".

Queiroz ha anche paragonato l'attuale squadra inglese a quella che vinse la Coppa del Mondo nel 1966: "Questa nuova generazione che Gareth Southgate sta portando in nazionale secondo me è probabilmente la nazionale inglese più talentuosa e competitiva dal 1966". (ANSA).