Mondiali: Australia; forfait Boyle sarà sostituito da Tilio

(ANSA) - DOHA, 20 NOV - Niente Mondiali per l'attaccante dell'Australia Martin Boyle che non è riuscito a recuperare dall'infortunio al ginocchio ed è stato costretto a dare forfait. Al suo posto - informa la federcalcio australiana - è stato convocato Marco Tilio.

Boyle, 29 anni, si era infortunato alla fine di ottobre.

Secondo l'allenatore Graham Arnold, citato nel comunicato stampa, il giocatore e lo staff medico hanno fatto di tutto per recuperare. "È un duro colpo per lui poco prima del Mondiale", ha detto Graham Arnold, ringraziando l'attaccante dell'Hibernian che faceva parte dei titolari, "per tutto quello che ha dato ai Socceroos" durante le qualificazioni.

L'Australia farà il suo esordio a Qatar 2022 martedì sera contro i campioni del mondo in carica della Francia. (ANSA).