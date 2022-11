Mondiali: Francia; stop in allenamento, Benzema a rischio

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Potrebbero essere già finiti i Mondiali in Qatar per Karim Benzema. L'attaccante si è fermato durante l'allenamento serale della nazionale francese e dovrà essere sottoposto a visite ed esami, ma secondo alcuni media francesi è già certo che non sarà presente all'esordio della Francia nel torneo, martedì prossimo contro l'Australia, a causa del persiste del problema muscolare che lo tormenta da almeno un mese.

Quello di oggi era per il Il Pallone d'Oro il primo allenamento col gruppo dall'inizio del raduno dei Blues, lunedì scorso a Clairefontaine, ma il suo lavoro è durato poco. Ora il ct, Didier Deschamps, attende di conoscere le condizioni della punta del Real Madrid per decidere se sostituirlo e per farlo avrà tempo fino a lunedì, il giorno prima dell'esordio.

L'assenza di Benzema sarebbe un nuovo colpo per il tecnico dei campioni in carica, che già ha dovuto rinunciare a causa di infortuni ai centrocampisti Paul Pogba e N'Golo Kanté, al portiere Mike Maignan, al difensore Presnel Kimpembe e all'attaccante Christopher Nkunku. (ANSA).