Mondiali: Trentalange, fieri per Orsato arbitro gara inaugurale

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "E' una grande soddisfazione che il nostro Daniele Orsato diriga il match inaugurale del Mondiale tra Qatar ed Ecuador". Così il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange, commenta la prima designazione per la squadra arbitrale italiana impegnata alla Coppa del Mondo. "E' un motivo d'orgoglio per tutto il movimento calcistico italiano, dalla Federazione, alle Leghe, a tutte le componenti - prosegue il n.1 dell'Aia -. Una designazione che ci rende fieri. Domenica i nostri trentamila associati saranno al fianco di Daniele e di tutta la squadra italiana".

La prima partita del torneo vedrà impegnati con Orsato gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, mentre Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, opereranno in Sala Var.

