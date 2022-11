Mondiali:anche Argentina in Qatar, 'vogliamo starci a lungo'

(ANSA) - DOHA, 17 NOV - Anche l'Argentina è arrivata in Qatar, con un volo proveniente da Abu Dhabi dove nei giorni scorsi l'Albiceleste, ora ribattezzata 'La Scaloneta' in omaggio al ct Scaloni, ha svolto un miniritiro concluso con l'amichevole di ieri (5-0) contro gli Emirati Arabi.

Il ct si porta dietro i suoi dubbi sui quattro giocatori (Romero, Nico Gonzalez, Papu Gomez e Dybala) che non sono in perfette condizioni fisiche e che quindi, fino a lunedì 21, rischiano di essree tagliati, intanto la squadra è stata accolta da un gran numero di tifosi arrivati anche loro in Qatar. "Dove vogliamo stare a lungo", è il mantra ripetuto da supporter e giocatori, tra i quali è apparso particolarmente euforico lo juventino Angel Di Maria, che sui social ha già postato foto della struttura, tappezzata di gigantografie e foto dei giocatori, dove alloggerà e si allenerà con i suoi compagni.

Intanto l'Afa, la federcalcio argentina, per motivare i giocatori ha mostrato loro un video con alcune delle migliori giocate di Diego Maradona: "è il primo Mondiale senza di lui, onoriamo la sua memoria", è stato detto a Messi e compagni.

