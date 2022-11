Mondiali: Mané si sta curando a Monaco di Baviera

(ANSA) - LUSAIL, 17 NOV - La stella del Senegal, Sadio Mané, si sta facendo curare a Monaco di Baviera, si apprende da una fonte della Federcalcio senegalese. L'attaccante non era presente all'allenamento di oggi aperto alla stampa.

Infortunatosi al perone destro in una partita di Bundesliga, il numero 10 dei "Leoni" non sarà disponibile per le prime partite del Senegal ai Mondiali.

In attesa di potersi unire al gruppo, l'attaccante ha deciso di curarsi in Germania. Secondo le ipotesi più ottimistiche, Mané potrebbe forse essere disponibile per la terza giornata del girone A, il 29 novembre contro l'Ecuador. Il Senegal inizierà il Mondiale lunedì prossimo contro l'Olanda, il giorno dopo il match inaugurale tra il Qatar padrone di casa e la nazionale ecuadoriana. (ANSA).