Mondiali: Germania arrivata in Qatar,ritiro a nord del paese

(ANSA) - MADĪNAT ASH SHAMĀL, 17 NOV - La nazionale tedesca, con il suo commissario tecnico Hansi Flick e il suo capitano Manuel Neuer (il quale ancora non sa, e non dice, se anche ai Mondiali potrà mettersi al braccio, come fece a Euro 2020, la fascia con i colori arcobaleno in sostegno al mondo Lgbt) , è arrivata in Qatar e si è subito stabilita nella punta settentrionale del paese, dopo un ritiro di quattro giorni in Oman, dove ieri ha battuto in amichevole, giocando male, la nazionale locale per 1-0.

Dopo un volo di poco più di un'ora da Muscat all'aeroporto di Doha, la Germania ha raggiunto il suo campo base ad Al-Ruwais, presso lo Zulal Wellness Resort nel nord della penisola, a un'ora e mezza dal centro della capitale del Qatar.

Campione del mondo nel 2014, la Nationalmannschaft è stata eliminata al primo turno quattro anni fa in Russia, ma ora punta al quinto titolo mondiale in Qatar dopo quelli del 1954, 1974, 1990 e 2014. (ANSA).