Calcio: Ibrahimovic, Milan crede sempre nello scudetto

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Perché non dobbiamo crederci? Ci crediamo sempre": Zlatan Ibrahimovic, in un'intervista a Sky, in occasione del Globe Soccer Awards, risponde così ad una domanda sulla possibilità di vincere lo scudetto per il Milan. Non solo campionato, perché Ibra è convinto che i rossoneri possano qualificarsi in Champions League. "La Champions è sempre difficile. Sarà una partita aperta, non c'è un favorito. Devi stare bene quando arriva il momento", spiega l'attaccante che spera di poter dare il suo contratto nella seconda parte della stagione. "Ho tanta voglia. Sto bene, sto meglio. Lavoro, lavoro e speriamo torni indietro qualcosa. Questo campionato è un po' differente, nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra è cresciuta tanto da quando sono arrivato. Sta facendo bene, il Napoli sta facendo meglio e si vede dalla classifica. Ma la seconda parte è più importante della prima". (ANSA).