Calcio: azzurri; Tonali rassicura 'sto bene', ma torna a casa

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - ''Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia". Questo il messaggio postato sul proprio account da Sandro Tonali per tranquillizzare sulle proprie condizioni dopo l'uscita in barella, per una brutta caduta in cui ha battuto anche la testa, nel finale del primo tempo della gara a Tirana contro l'Albania. Il centrocampista del Milan e della Nazionale è rientrato con i compagni a Coverciano ma lascerà nelle prossime ore il ritiro in via precauzionale. ''Il ragazzo sta bene ma ha bisogno di qualche giorno di riposo per recuperare dal trauma contusivo subito ieri sera'' fanno sapere dal ritiro azzurro. Tonali salterà quindi l'ultima amichevole del 2022 in programma domenica a Vienna contro l'Austria. A disposizione del ct Roberto Mancini restano 27 giocatori. (ANSA).