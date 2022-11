Moto: Bagnaia, correre col n.1? "Vedremo, deciderò più avanti"

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Vedremo, è una decisione che prenderò più avanti, ancora non me la sento di scegliere". Il campione del mondo della MotoGp, Francesco Bagnai, ricevuto oggi al Quirinale da Mattarella, non ha ancora deciso se il prossimo anno correrà con il numero 1 sulla sua Ducati oppure se continuerà a gareggiare con il suo numero abituale, il 63. Negli ultimi dieci anni, in top class non si è mai visto il numero 1 sulla carenatura del campione del mondo in carica e il prossimo potrebbe essere la volta buona. Ora che è campione del mondo dovrà diventare anche un personaggio alla Valentino Rossi?: "Sarò sempre me stesso - ha confidato Bagnaia all'Ansa dopo la cerimonia al Quirinale con la sua Ducati in bella vista - come sono sempre stato. Il personaggio si creerà in base ai risultati, cosa che cerco. Quindi vedremo". (ANSA).