Mondiali: Scaloni, cambi in lista dei 26? non posso escluderlo

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "I quattro che sono rimasti fuori? Ho deciso di non rischiarli, anche se avremmo potuto farlo. Ma per precauzione non l'ho fatto. Abbiamo dei 'problemini', ma anche dei giorni per confermare la lista".

Così il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, nel dopopartita dell'amichevole premondiale ad Abu Dhabi contro gli Emirati Arabi, ha risposto a una domanda sulle condizioni di alcuni giocatori della sua rosa che non sono ancora al meglio della condizione, a sei giorni dal debutto in Qatar 2022, contro l'Arabia Saudita.

"Il 'Cuti' (Romero ndr) avrei potuto rischiarlo - ha detto ancora Scaloni - ma ho pensato che non fosse il caso". Degli altri tre il ct dell'Albiceleste non ha fatto i nomi, ma si sa che sono Nico González, Papu Gómez e Paulo Dybala. Rischiano il taglio? "Se devo essere sincero, non posso assicurare al 100% che non ce ne saranno - la risposta di Scaloni - Spero di non dover fare dei cambi a causa della malasorte, ma non posso escluderlo. Comunque non sono un mago e ripeto che i quattro rimasti fuori oggi sono stati esclusi a titolo precauzionale.

Abbiamo tempo (fino al giorno prima dell'esordio ndr) per operare delle modifiche, ma speriamo di non doverlo fare".

