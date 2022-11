Mondiali: Portogallo; Ronaldo salta allenamento e amichevole

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Cristiano Ronaldo continua a fare notizia nel ritiro del Portogallo che si prepara ai Mondiali in Qatar. Così, mentre l'ex interista Joao Mario smentisce, con dichiarazioni riportare da 'L'Equipe', che ci siano problemi tra CR7 e il suo compagno di club Bruno Fernandes dopo le parole dette dal plurivincitore del Pallone d'Oro sul Manchester United, la federcalcio lusitana fa sapere che oggi l'ex juventino non parteciperà all'allenamento della Seleçao rossoverde. Ronaldo è infatti alle prese, fa sapere un portavoce, "con un'indisposizione di natura gastrica".

Il ct Fernando Santos, da parte sua, annuncia che CR7 salterà anche l'amichevole di domani contro la Nigeria nello stadio dell'Alvalade, ovvero quello dello Sporting Lisbona. Santos ha anche dedicato una battuta all'intervista di Ronaldo in cui ha parlato dei suoi problemi con il Manchester United (nel cui stadio è stata rimossa un'immagine del portoghese che era collocata in una 'galleria' dei più grandi numeri 7 di quel club) . "E' un'intervista di tipo molto personale - le parole del ct -, ha parlato non solo il calciatore ma anche l'uomo. Per questa bisogna considerarla con tolleranza. Comunque tutto ciò non ha a che vedere con la nazionale e i Mondiali". (ANSA).