Globe Soccer Awards, le calciatrici fanno il pieno di voti

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - La 13/ma edizione degli Awards di Globe Soccer, in programma domani a partire. ha già ottenuto un primo risultato di rilievo, sotto forma di partecipazione al voto. Oltre 30 milioni di preferenze sono arrivate dai diversi continenti calcistici. La sorpresa è che quasi un terzo dei voti sono stati destinati a classificare le migliori calciatrici, categoria seconda per numeri di invio solo alla graduatoria riservata ai club maschili.

L'Italia è tra i finalisti con il Milan e la Roma ancora in corsa per il Best Men's Club of the Year; Carlo Ancelotti, José Mourinho e Stefano Pioli per il Best Coach of the Year; Osimhen e Leao tra gli emergenti per il premio di Power Horse; Paolo Scaroni tra i presidenti, Massara, Maldini e Giuntoli tra i Direttori.

Sempre domani si terrà la Dubai International Sports Conference. La conferenza rappresenta l'evento di punta del locale Ministero dello Sport, e si svilupperà nel corso di due panel di approfondimento, presieduti da speaker del calibro di Rui Costa, Unai Emery, Sergio Ramos e Zlatan Ibrahimovic. 'Come attirare i talenti' sarà il tema centrale del workshop mattutino; 'Da nuovi talenti ai Campioni di ogni tempo': qual è davvero la strada che porta un talento a distinguersi come Campione sarà il tema centrale del panel serale. (ANSA).