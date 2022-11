Mondiali: Nkunku va ko, dovrà rinunciare al torneo in Qatar

(ANSA-AFP) - PARIGI, 15 NOV - L'attaccante della Francia, Christopher Nkunku, infortunato in allenamento oggi, è stato costretto a rinunciare ai Mondiali in Qatar. Lo ha annunciato la Federcalcio francese. Il giocatore del Lipsia, attuale capocannoniere della Bundesliga, soffre di una "distorsione" al ginocchio sinistro, riferisce la FFF, alla vigilia della partenza dei 'Blues' per il Qatar. Il nome del suo sostituto non è stato ancora annunciato. Nkunku si unisce a Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté, Mike Maignan e Paul Pogba fra i nazionali transalpini che sono stati costretti a dare forfait per il Qatar. (ANSA-AFP).