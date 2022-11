Gravina "a oggi nessun elemento per commissariamento AIA"

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Capisco l'amarezza di Trentalange.

Lui è stato democraticamente eletto ed è legittimato a tenere il ruolo. Oggi non ci sono elementi oggettivi per un provvedimento così violento come il commissariamento, ma se domani dovessero emergere altri elementi sarà Trentalange per primo a fare un passo indietro. C'è grande rispetto per la sua sofferenza che è la stessa degli arbitri italiani". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla possibilità di commissariare l'AIA dopo il caso Rosario D'Onofrio. Quanto agli arbitri: "Sono intoccabili, non c'entrano nulla in questa vicenda. Le responsabilità sono individuali di un soggetto con aspetti ancora tutti da chiarire. Sono anche contento per gli arbitri che sabato e domenica sono andati in campo e hanno dimostrato grande maturità e di non essere scalfiti da questo episodio. A dimostrazione della loro integrità e del loro carattere".. (ANSA).