Giudice: tre squalificati per un turno in Serie A

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Fra i calciatori espulsi, il giudice ha squalificato per una giornata Antonio Candreva (Salernitana); fra i non espulsi sono stati fermati per una partita Alessandro Buongiorno (Torino) e Filip Duricic (Sampdoria). Un'ammenda di € 12 mila euro è stata inflitta all'Inter per "avere suoi sostenitori, al 46' pt, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, percepito dai collaboratori della Procura federale; per avere inoltre, al termine della partita, lanciato in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo di forte intensità che esplodeva nella zona cuscinetto posta tra i due settori. Ammenda di € 8 mila euro all'Atalanta per "avere, suoi sostenitori, al 19' e al 43' st, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito dai collaboratori della Procura federale; per avere, inoltre, al 17' st, lanciato sul terreno di gioco un bicchiere di plastica semivuoto e, al 32' st, nel recinto di gioco due bicchieri di plastica semivuoti.

Multe anche a Verona, Juventus, Spezia (5 mila euro) e Bologna (4 mila euro).

Infine, in relazione al rapporto della Procura federale in ordine ai "cori oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa, rivolti a tifoseria di altra società, da parte dei sostenitori della Lazio assiepati nel settore ospiti dello Juventus Stadium", il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea comunica che "assumerà le determinazioni di competenza in esito alla richiesta interlocutoria di approfondimenti disposta con comunicato ufficiale n.87 dell'8 novembre". (ANSA).