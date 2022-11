G20:Infantino, appello cessate fuoco in Ucraina durante Mondiali

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Il mio appello a tutti voi è di pensare a un cessate il fuoco temporaneo per un mese, per la durata della Coppa del Mondo, o almeno alla realizzazione di alcuni corridoi umanitari o a qualsiasi cosa che possa portare alla ripresa del dialogo come primo passo verso la pace". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel suo intervento al G20 di Bali auspica una sospensione dell'attività bellica in Ucraina per tutta la durata dei Mondiali di calcio in Qatar.

"Non siamo così ingenui da credere che il calcio possa risolvere i problemi del mondo - aggiunge Infantino - Sappiamo che il nostro obiettivo principale come organizzazione sportiva è, e deve essere, lo sport".

"Il fatto che il calcio unisca il mondo - continua il numero uno della Fifa - può essere l'innesco di un gesto positivo". (ANSA).