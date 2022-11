Calcio: Ranieri, 'diamo tempo a Mou e alla Roma'

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Il momento della Roma? Diamo tempo alla società e all'allenatore: quando saranno liberi di fare il mercato che vogliono vediamo che sapranno combinare. Io sono sicuro che possano fare bene". Lo ha detto Claudio Ranieri, ex tecnico giallorosso, a margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi. "La società è una grande società, Mourinho un grande allenatore, Roma però non è stata fatta in una notte".

Un battuta anche sul Napoli: "E' una squadra meravigliosa, Spalletti sta facendo un grande lavoro: gli auguro di continuare così perché il popolo napoletano lo merita", ha aggiunto il tecnico testaccino. (ANSA).