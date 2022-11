Calcio: Di Francesco, io esclusi Karsdorp per scelta tecnica

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "A me capitò di escludere Karsdorp non perché avessi avuto una discussione con lui, ma per scelta tecnica, per dargli un segnale e fargli capire che doveva impegnarsi di più. Lui è un ragazzo come tanti altri, non posso entrare nel merito, ma secondo me è un ragazzo perbene". Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, a margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi così ha commentato la vicenda del giocatore olandese.

Passando al rendimento altalenante della Roma, "sta meglio dell'anno scorso - ha aggiunto - Manca un po' di qualità nella manovra e nel gioco, ha dimostrato anche col Torino che non può fare a meno di Dybala. A oggi i giallorossi hanno i punti che meritano". Il tecnico abruzzese ha parlato anche di Zaniolo, lanciato proprio da lui: "Nicolò ha grandi potenzialità, deve essere un po' più lucido nelle scelte finali. Utilizza le sue grandi doti fisiche, a volte dovrebbe andare più di fioretto".

(ANSA).