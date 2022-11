Calcio: Cristiano Ronaldo; Man. United medita azione legale

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il Manchester United pensa ad un'azione legale contro Cristiano Ronaldo, dopo l'esplosiva intervista nella quale CR7 ha attaccato frontalmente il club e il suo tecnico, l'olandese Erik Ten Hag, reo - a suo dire - di avergli mancato di rispetto per l'impiego a singhiozzo nel corso della stagione.

.A pochi giorni dal via del Mondiale in Qatar Ronaldo, senza mezzi termini, si è scagliato contro la sua attuale società che oltre ad una azione legale punta alla rescissione a gennaio del contratto - in scadenza a giugno - che al momento sempre più inevitabile. to. (ANSA).