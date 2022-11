Mondiali: i convocati del Ghana, confermati i due fratelli Ayew

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il ct del Ghana, Otto Addo, ha diffuso la lista dei 26 convocati per i Mondiali 2022, in quella che per le Stelle nere è la quarta partecipazione al torneo iridato dopo quelle nel 2002, 2010 e 2014. Sarà la terza per il centrocampista 32enne André Ayew, capitano della squadra, che dopo varie esperienze in Francia e Premier League ora gioca proprio in Qatar, nell'Al Sadd. Nella lista c'è anche il fratello Jordan, attaccante del Crystal Palace.

L'esordio in Qatar è previsto tra dieci giorni, quando il Ghana, inserito nel girone H, affronterà il Portogallo per poi vedersela con la Corea del Sud e infine con l'Uruguay, nazionale che lo eliminò ai rigori nei quarti di finale a Sudafrica 2010.

Questa la lista del Ghana.

Portieri: Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko), Lawrence Ati Zigi (San Gallo); Difensori: Denis Odoi (Bruges), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Alexander Djiku (Strasburgo), Mohammed Salisu (Southampton), Abdul Rahman Baba (Reading), Gideon Mensah (Auxerre); centrocampisti: André Ayew (Al-Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (La Gantoise), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel Kofi Kyereh (Friburgo.

attaccanti: Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Bruges), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting Lisbona), Osman Bukari (Stella Rossa Belgrado), Inaki Williams (Athletic Bilba), Antoine Semenyo (Bristol), Jordan Ayew (Crystal Palace), Kamaldeen Sulemana (Rennes). (ANSA).