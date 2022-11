Calcio: Roma: Cristante sarà operato a mano sinistra

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Bryan Cristante nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per curare una contusione ossea allo scafoide della mano sinistra riportata nei minuti finali della gara con il Napoli. Il calciatore non si è voluto fermare, continuando a giocare e ad allenarsi con un tutore ma ora approfitterà della sosta per risolvere un problema che è peggiorato con il passare dei giorni come evidenziato da una risonanza magnetica svolta negli scorsi giorni. (ANSA).